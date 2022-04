Der Musikverein Hoppetenzell hat einen neuen Vorsitzenden. Die Generalversammlung im Dorfgemeinschaftshaus in Hoppetenzell wählte Mathias Thum in das Amt. Sein Vorgänger Joachim Brandys (2.v.r.) hatte nicht erneut kandidiert.

Der Musikverein lobt Brandys‘ Wirken. Zehn Jahre lang war er als Vorsitzender aktiv. In seine Amtszeit fiel ein Meilenstein in der Geschichte des Musikvereins: „Brandys und sein Team machten den Verein durch das Gründen einer Spielgemeinschaft mit dem MV Zizenhausen zukunftsfähig“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. „Der Verein bedankte sich für sein Engagement und die tolle Arbeit.“

Der neue Vorstand besteht aus (v.l.) Patrick Lipiec (Beisitzer), Antonia Becher (stellvertretende Vorsitzende), Janina Brunner (Jugendleiterin), Katja Herzog (Beisitzerin), Mathias Thum (Vorsitzender), Katrin Zwanziger (Kassiererin) sowie (nicht auf dem Bild) Jasmin Sander (Schriftführerin) und Frederik Engst (Beisitzer).