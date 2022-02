Was lange währt, wird endlich gut – an diese Hoffnung klammern sich die vielen Jugendlichen am Nellenburg-Gymnasium, die nun schon zum dritten Mal die Aufführung des Musicals My Fair Lady vorbereiten.

Unter der Leitung von Martina Hartmann, Stefan Gräsle und Claudia Seeber sind rund 65 Schüler auf der Bühne, im Orchester und bei der Bühnentechnik dabei. Nach den coronabedingten Absagen im März 2020 und Dezember 2021 soll es nun gelingen. Die Premiere findet am Freitag, 4. März, statt. Fünf Aufführungen sind geplant.

Darum geht es

Das Blumenmädchen Eliza Doolittle trifft den Linguistik-Professor Henry Higgins und seinen Freund Pickering. Die beiden machen sich über Elizas Gassensprache lustig, doch am nächsten Tag steht sie vor der Tür des Professors und bittet ihn, ihr „richtiges“ Englisch beizubringen.

Er wettet mit Pickering und nimmt die Aufgabe an. In dem bunten Musical mit der Musik von Frederick Loewe und den Liedtexten von Alan J. Lerner erleben die Zuschauer die Wandlung der Eliza Doolittle vom armen Blumenmädchen zur respektierten Lady.

Das sind die Bedingungen

Musiklehrer Stefan Gräsle gibt sich zuversichtlich, dass es nun tatsächlich zu den ersehnten Auftritten kommen wird. Für die Zuschauer gilt die 2G-Regel und die FFP2-Maskenpflicht. Gräsle weist auch darauf hin, dass wegen der reduzierten Anzahl der Plätze eine Reservierung erforderlich ist.

Dies geht ab Dienstag, 1. März, telefonisch unter (07771) 80 24 70 über das Sekretariat des Gymnasiums. Die Eintrittskarten zu acht Euro für Erwachsene und vier Euro für Schüler werden für die jeweilige Vorstellung bereitgelegt.

Die Spielzeiten

Die Aufführungen sind am Freitag, 4. März, um 19 Uhr, am Samstag, 5. März, um 19 Uhr, am Sonntag, 6. März, um 15 Uhr sowie am Freitag, 11. März, um 19 Uhr und am Samstag, 12. März, um 15 Uhr.