Stockach vor 3 Stunden

Bei Sturm aufs Ärztehaus-Dach! Unwetter und schwerer Patient halten Feuerwehr Stockach auf Trab

Am Freitag und Samstag gab es mehrere Einsätze für die Feuerwehr. Besonders aufwendig und gefährlich war einer auf dem Dach des Ärztehauses. In der Radolfzeller Straße war frühmorgens eine Rettung per Seilkonstruktion.