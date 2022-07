Ein Polizeieinsatz am Abend des vergangenen Donnerstags hat Aufsehen in der Hegaustraße erregt. Ein Anwohner fragte in der Lokalredaktion des SÜDKURIER in Stockach nach, was dort los war. Auf Nachfrage teilte die Pressestelle der Polizei mit, dass sich Angehörige Sorgen um einen Mann gemacht hätten, der mit Waffen zu tun gehabt habe.

Da die Lage vor Ort unklar gewesen sei, seien bewaffnete Polizeikräfte im Einsatz gewesen. Man habe den Mann tot in der Wohnung gefunden. Er sei offenbar bereits Tage zuvor an einer natürlichen Ursache gestorben, so die Polizei.