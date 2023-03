Die Feuerwehrabteilung Hoppetenzell musste im vergangenen Jahr 16 Mal ausrücken. Diese Bilanz zog Tobias Auer in Vertetung des Schriftführers bei der Hauptversammlung. Dabei hob er einen Gefahrguteinsatz Anfang 2022 hervor, bei dem ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst über mehrere Stunden hinweg erforderlich gewesen seien.

Kommandant Tobias Auer ging auf weitere Höhepunkt im Jahresverlauf ein. Darunter war der Tag der offenen Tür im Mai am neuen Gerätehaus. Der komplette Erlös der Veranstaltung von 999 Euro sei an die Ukrainehilfe gespendet worden. Traber sprach auch von einem sehr guten Ausbildungsstand innerhalb seiner Abteilung. Sorge bereiten ihm allerdings nach wie vor die Kapazitäten bei Führungslehrgängen an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal. Er hoffe, dass durch angepasste Lehrgangsformen Wartezeiten reduziert und dadurch insgesamt größere Kontingente zur Verfügung stehen. Traber konnte bei der Hauptversammlung Ortsvorsteher Jürgen Wegmann, Gemeinderat Stephan Borst und Ehrenmitglied Edwin Thum begrüßen, Bürgermeister Rainer Stolz und Gesamtkommandant Uwe Hartmann hatten sich entschuldigt. Im Anschluss konnte eine Kameradin zur Oberfeuerwehrfrau befördert werden, dabei handelte es sich um Elena Herzog. Dominik Renner hat nun den Rang des Löschmeisters. Bei zwei weiteren Kameraden soll die Beförderung zu Oberfeuerwehrmännern zeitnah nachgeholt werden. Zusätzlich konnte an diesem Abend noch die Ehrung eines Kameraden für 25 Jahre Einsatzdienst nachgeholt werden: Michael Thum. Er erhielt das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber.

Die Feuerwehr Stockach hat insgesamt rund 300 ehrenamtliche Einsatzkräfte. Sie besteht aus den Abteilungen der Kernstadt, Hoppetenzell, Espasingen, Mahlspüren im Hegau, Mahlspüren im Tal/Seelfingen, Raithaslach, Wahlwies, Winterspüren und Zizenhausen.