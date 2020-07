Stau und Zeitverlust auf der vielbefahrenen Radolfzeller Straße in Stockach: Das ist das Bild am heutigen Dienstag, 28. Juli. Zeitweise staute sich der Autoverkehr am Vormittag in stadtauswärtiger Richtung bis in die Heinrich-Fahr-Straße und in die Goethestraße über den Linde-Kreisel hinaus. In stadteinwärtiger Richtung reichte der Stau über den Rißtorf-Kreisel hinaus.

Baustellenampel auf rot: Die Stadtwerke reparieren einen Kabelfehler in einer Stromleitung. | Bild: Freißmann, Stephan

Die Ursache dafür ist eine Baustelle auf der Höhe des Möbelhauses Stumpp. Die Stadtwerke Stockach reparieren an dieser Stelle einen Kabelfehler im Stromnetz. Die Fachleute hätten zu Beginn der Arbeiten am Montag den Fehler ursprünglich in einer Leitung im Gehweg verortet, sagt Peter Fritschi, Leiter des Stockacher Ordnungsamts, auf Anfrage. Gegen Abend habe sich dann herausgestellt, dass man zur Reparatur doch in der Straße arbeiten müsse.

Die Bauarbeiten finden auf Höhe der Firma Stumpp statt. | Bild: Freißmann, Stephan

Laut Fritschi dürften die Bauarbeiten noch bis zum Nachmittag dauern. Die Bauarbeiter würden nun zunächst versuchen, die Baustellenampel mit möglichst wenig Leerlaufzeiten zwischen den Grünphasen zu betreiben. Und später dürfte es noch einmal zu Verkehrsbehinderungen kommen, wenn der Straßenbelag repariert werden müsse. Diese Reparatur soll laut Fritschi allerdings zu einer möglichst ruhigen Zeit erledigt werden.