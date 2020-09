Die drei Mehrfamilienhäuser, die an der Hangkante stehen, gehen der Fertigstellung entgegen. Rechts daneben, im oberen Teil des Grundstücks, ist das zweistöckige Parkdeck erkennbar, das die Stadt als Bauherrin errichtet. Und auf dem noch freien Grundstücksteil, der dem Krankenhaus am nächsten liegt, ist die Baugrube für das geplante Ärzte- und Geschäftshaus zu erkennen. Mit diesen Bauarbeiten wird das Grundstück nun neu genutzt, das bereits im Jahr 2008 frei wurde, als die Stadtgärtnerei weggezogen war.

In der Zwischenzeit gab es mehrere erfolglose Anläufe, das Grundstück für eine medizinische Einrichtung zu nutzen. Nun kommt es zur Umsetzung. Dazu gehört auch eine Neuordnung der Straße „Am Stadtgarten“ und der Parkplätze in dem Gebiet. Der neue Bettentrakt des Krankenhauses wird auf dem Parkplatz am rechten Bildrand entstehen.