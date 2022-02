Lange ist es ruhig gewesen um das umstrittene Bauprojekt, das an der Goethestraße auf dem ehemaligen Telekom-Areal geplant ist. Nun musste sich der Gemeinderat allerdings mit einer ersten Änderung des Bebauungsplans auseinandersetzen, da die Planungen inzwischen genauere Formen angenommen haben. Andreas Gorgol vom Ingenieurbüro Gförer stellte den Stadträten den neuesten Stand vor, der in erster Linie den nord-östlichen Teil des Telekom-Areals sowie den mittleren Bereich des Areals zwischen dem bestehenden Gebäude und dem derzeitigen Parkplatz betrifft. „Wir haben eine geänderte Erschließungssituation für die Tiefgarage sowie eine aktualisierte Hochbauplanung“, erklärte Gorgol.

Drei statt zwei Stadtvillen

Doch was bedeutet das nun für das Projekt? Am umstrittensten Teil, dem sechsstöckigen Turm am Linde-Kreisel mit dem vierstöckigen Gebäude entlang der Straße, hat sich nichts geändert. Es bleibt bei den vorgeschriebenen Höhen von 20 Metern für den Turm und 14 Metern für das Gebäude an der Straße, die der Gemeinderat als Kompromiss beschlossen hatte. Die auffälligste Abweichung zum bestehenden Bebauungsplan betrifft die beiden Stadtvillen, die im hinteren Bereich des Areals geplant waren. Hier waren bislang ein etwas größeres und ein etwas kleineres Baufenster für die beiden Häuser vorgesehen. Die neuesten Planungen sehen aber statt der zwei unterschiedlich großen Häuser drei in etwa gleich große Baukörper vor. „Insgesamt haben sich die Grund- und Geschossflächen dadurch aber nicht verändert“, so Gorgol.

Doch sei durch die Aufteilung auf drei einzelne Baukörper in diesem Bereich eine Anpassung der zulässigen Gebäudehöhen um 75 Zentimeter erforderlich geworden, erläuterte Bürgermeister Rainer Stolz. Statt 12,5 Metern seien hier nun höchstens 13,25 Meter vorgesehen. Das hänge damit zusammen, dass der oberste Gebäudeabschluss weiterhin auf maximal 482,48 Metern über Normalnull (mNN) liegen soll. Die Bezugspunkte für die Ermittlung der Gebäudehöhen liegen auf der Goethestraße. Da die Fahrbahn in diesem Bereich abfällt, ergeben sich die neuen Gebäudehöhen von 12,90, 13,15 und 13,12 Metern aus der Differenz zwischen den 482,48 mNN und der Höhe des jeweiligen Bezugspunktes auf der Goethestraße.

Gemeinderat gibt bei Stellplätzen nicht nach

Der Gemeinderat stimmte dieser Anpassung einstimmig zu. Roland Fiedler (Freie Wähler) merkte allerdings an, dass zusätzliche 1,50 Meter an Höhe, die für Aufbauten, wie beispielsweise Photovoltaikanlagen, erlaubt wären, dann nicht mehr ausgeschöpft werden sollten. „Photovoltaikanlagen können heute nahezu flach montiert werden. Das sollten wir auch festlegen“, betonte er. Sonstige technische Anlagen auf den Flachdächern sollten möglichst in die Gebäudemitte gerückt werden. Auch zu den Gebäuden direkt an der Goethestraße hatte Fiedler noch eine Anmerkung: Bei diesen soll das oberste Stockwerk als Staffelgeschoss ausgeführt werden. Das bedeutet, dass es ringsum um 1,5 Meter nach innen gerückt wird, damit die Fassade insgesamt weniger wuchtig wirkt. Der hier vorgesehene, transparente Schallschutz an der Außenfassade solle keinen massiven Abschluss nach oben hin bekommen, da es ansonsten wie ein Vollgeschoss wirke, betonte er.

Diskussion um Höhe Das Projekt auf dem Telekom-Areal hat in der Vergangenheit bereits große Wellen geschlagen, denn ursprünglich war für den Turm am Linde-Kreisel eine Höhe von 23,5 Metern vorgesehen. Dagegen regte sich aber großer Widerstand aus der Stadt und die Kritiker des Projekts, die sich gegen ein so hohes Gebäude an dieser Stelle aussprachen, sammelten insgesamt rund 1100 Unterschriften. Als Kompromisslösung setzte der Gemeinderat im aktuell gültigen Bebauungsplan für den Turm eine maximale Höhe von 20 Metern fest. Neben dem Telekom-Areal soll auch auf dem bisherigen Parkplatz eine Wohnbebauung entstehen.

Keine Zugeständnisse machte der Gemeinderat beim Schlüssel für die Parkplätze. Der bestehende Bebauungsplan sieht vor, dass für jede Wohnung mit einer Größe von unter 50 Quadratmetern ein Stellplatz nachgewiesen werden muss. Für Wohnungen zwischen 50 und 80 Quadratmetern müssen 1,5 Parkplätze nachgewiesen werden und für Wohnungen mit mehr als 80 Quadratmetern zwei Stellplätze. Ansinnen der Planer war, die entsprechenden Größen auf 60 beziehungsweise 90 Quadratmeter zu erhöhen. Das wurde vom Gemeinderat nicht genehmigt. „Der neue Stellplatzschlüssel würde zu Lasten der Allgemeinheit gehen. Wir sollten deshalb den ursprünglichen Schlüssel beibehalten“, betonte Christoph Stetter (CDU).

Baubeginn eventuell im Herbst

Hans-Peter Betz von der Betz Baupartner Beteiligungen GmbH, die Bauherr bei diesem Projekt ist, zeigte sich auf Nachfrage des SÜDKURIER optimistisch, dass das Projekt nun zügig vorangehen könne. „Den einstimmigen Ratsbeschluss zugunsten der Änderung werten wir als starkes Signal für eine rasche Umsetzung der Bebauungsplanänderung“, betont er. Wenn alles gut läuft, will das Unternehmen im Sommer mit der Vermarktung und im Herbst mit dem Bau beginnen. Der Entwurf der Änderungssatzung samt Planzeichnung wird nun öffentlich ausgelegt, parallel hierzu soll die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange erfolgen.