Stockach-Zizenhausen vor 2 Stunden

Baum hängt über Radweg und Straße: Feuerwehr entfernt die Gefahr mit Dehleiter und Kettensäge

Ein schiefer Baum am Radweg an der B 313 zwischen Zizenhausen und Hindelwagen hat am Montagabend um 20.05 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.