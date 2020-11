Roland Strehl wird ehrenamtlicher Vorstand der Baugenossenschaft Stockach. Dies teilt die Genossenschaft in einer Pressemeldung mit. Demnach hat der Aufsichtsrat der Baugenossenschaft Strehl in das Amt bestellt. Der Vorstand der Baugenossenschaft Stockach besteht nun seit dem 1. November neben Geschäftsführer Roland Mathis aus Siegfried Endres, Lorenzo Patone und Roland Strehl und damit aus vier Personen.

Im Juni 2021 wird Siegfried Endres wegen Erreichens der satzungsgemäßen Altersgrenze aus dem Vorstand ausscheiden, heißt es in der Mitteilung weiter. Endres war seit 1995 ehrenamtlicher Vorstand in der Baugenossenschaft Stockach. Mit Roland Strehl, der als Ingenieur für Baustatik und Tragwerksplanung arbeitet, sei es gelungen, einen kompetenten Fachmann für die ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand zu gewinnen, betont der Aufsichtsratsvorsitzende Berthold Restle laut der Mitteilung. Strehl saß auch 15 Jahre lang für die Freien Wähler im Gemeinderat, trat bei der Kommunalwahl 2019 aber nicht noch einmal für das Gremium an.