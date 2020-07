Stockach vor 48 Minuten

B313-Sanierung mit Spezialasphalt in Stockach ist landesweit ein Musterbeispiel: Die Auswertung erster Messdaten läuft noch

Das Regierungspräsidium Freiburg hebt das Pilotprojekt in der Radolfzeller Straße und Heinrich-Fahr-Straße (B313) in seinem Jahresbericht 2019 hervor. Bisherige Messdaten aus Stockach sind noch in der Auswertung.