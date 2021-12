Stockach vor 1 Stunde

Autos stoßen zusammen: Seniorin missachtet an der Einmündung zur B313 die Vorfahrt eines anderen Fahrzeugs

Eine 82-jährige Frau hat laut einer Mitteilung der Polizei am Dienstagnachmittag einen Unfall an der Einmündung der Straße von Wahlwies in die B 313 verursacht.