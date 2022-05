Eine 69 Jahre alte Frau sei mit einem Honda von der Aachenstraße kommend in den Kreisverkehr zur Meßkircher Straße eingefahren. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit einem bereits im Kreisverkehr fahrenden Opel einer 50-Jährigen gekommen.

Beide Fahrerinnen blieben unverletzt, so die Polizei. Der Schaden am Opel betrage rund 13.000 Euro, am Honda 4000 Euro.