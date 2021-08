von SK

„Dreck weg“ nennt das Umweltzentrum Stockach seine Stadtputzaktion. Sie soll die Natur entlasten und die Stadt schöner machen, denn aachtlos weggeworfener Müll lässt sich überall finden – auf den Schulhöfen, in der Innenstadt, am Straßenrand, im Wald und an den Ufern der Aach.

Die Helfergruppe der Agentur Naturblau (v.l.): v.l.n.r.: Marion Schwarz, Joscha Smollich, Katrin Kassel, Mika Smollich, Hermine Schiel, Ralph J. Schiel, Henry Schiel, Andres Franke, Christina Schwarz und Mikel Jahn Diez de Arizaleta. (Bild: Jutta Schiel) | Bild: Jutta Schiel/Umweltzentrum

Bei der vierten Auflage von „Dreck weg“ machten 260 Schüler von drei Schulen sowie der Agentur Naturblau mit, wie das Umweltzentrum in einer Pressemitteilung berichtet. Die Aktion sei damit ein voller Erfolg gewesen.

Auch sie waren dabei: die Klasse 2 der Grundschule Zizenhausen, hier mit Alexander Stehle (hinten, links) und Florian Klink (beide Bauhof) sowie Klassenlehrerin Ute Binder. | Bild: Sabrina Molkenthin/Umweltzentrum

Die Grundschule Stockach sammelte mit vier dritten Klassen im Stadtgarten, am Bahnhof, am Dillplatz, sowie im Osterholz. In Zizenhausen waren alle vier Klassen mit dabei. Zehnt- und Elftklässler der Waldorfschule Wahlwies sammelten am Bahnhof in Wahlwies sowie im gesamten Ortsgebiet und an der Aach. 14 Schüler des Schulverbund Nellenburg waren rund ums Freibad und an der Aach im Einsatz, Naturblau säuberte die Aach in Nenzingen.

Schüler der Waldorfschule Wahlwies, hier mit (v.l.) Stefan Käthner (FÖJler Umweltzentrum) und Alexander Stehle und Florian Klink vom Bauhof) sowie Teresa Schell (r.), FÖJlerin beim Umweltzentrum. | Bild: Nikolas Freynik/Umweltzentrum

Das Umweltzentrum Stockach organisierte die Stadtputzaktion mit Unterstützung der Technischen Dienste der Stadt Stockach. „Die Mitarbeiter der Technischen Dienste und die Hausmeister der Schulen räumen jeden Tag den herumliegenden Abfall weg. Wie viel Müll jeden Tag tatsächlich weggeworfen wird, ist den meisten Menschen gar nicht bewusst“, sagt Sabrina Molkenthin, Leiterin des Stockacher Umweltzentrums, laut der Presseerklärung.

Klassen der Grundschule Stockach und Schüler des Schulverbunds Nellenburg beteiligen sich an der Stadtputzaktion. | Bild: Stefan Käthner/Umweltzentrum

„Normalerweise kommt jede Woche ein ganzer Container Müll im Stadtgebiet zusammen“, wird Florian Klink von den Technischen Diensten der Stadt in der Presse-Info zitiert.

Die Klasse 3 der Grundshcule Zizenhausen. | Bild: Sabrina Molkenthin/Umweltzentrum

Besonders oft wurden Zigaretten und Verpackungen gefunden, aber auch Autoreifen, Teppiche und anderer Sperrmüll. „Wir können uns vorstellen im kommenden Schuljahr regelmäßig Müll zu sammeln, insbesondere im Stadtgarten, von dem unsere Schule sehr profitiert“, so Sonja Hartmann, Rektorin der Grundschule Stockach, laut Presse-Info.