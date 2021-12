Stockach vor 55 Minuten

Autofahrer rutscht vom Bremspedal auf das Gaspedal – Wagen prallt gegen Zaun und Schulgebäude

Rund 5000 Euro Schaden an einem Auto und weitere tausend Euro Schaden an einem Schulgebäude sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr in der Mozartstraße ereignet hat.