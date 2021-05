Stockach vor 1 Stunde

Autofahrer lässt absichtlich Räder durchdrehen: Aufgewirbelte Steine verletzten drei Kinder

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag absichtlich die Räder seines Wagens auf dem Schotterparkplatz in der Heinrich-Fahr-Straße in Stockach durchdrehen lassen und dabei Steine aufgewirbelt.