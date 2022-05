Ein 52-Jähriger ist laut einer Mitteilung der Polizei beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bahnhofstraße am Freitagmorgen verletzt worden. Gegen 9.30 Uhr sei ein 36-jähriger Mann mit einem Fiat auf dem Parkplatz eines Einkauf-Centers gefahren. Dabei sei es zur Kollision mit dem Fußgänger gekommen, der ebenfalls auf dem Parkplatz unterwegs gewesen sei. Ein Rettungswagen habe den verletzten 52-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fiat seien bei dem Unfall 1000 Euro Schaden entstanden.