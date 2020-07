von Sk

Ein Auto, das in Vollbrand stand, hat am Samstag um 8 Uhr einen Feuerwehreinsatz auf der Autobahn 98 nach sich gerufen. Wie die Freiwillige Feuerwehr Stockach informierte, ging das Auto kurz vor dem Autobahnkreuz Hegau in Flammen auf. Neben der Abteilung Kernstadt wurde auch die Abteilung Espasingen alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle befand sich das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Laut Feuerwehr konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Die Polizei sperrte die Autobahn für die Dauer der Löscharbeiten. „Erwähnenswert ist die von den Verkehrsteilnehmern vorbildlich eingerichtete Rettungsgasse, sodass die Rettungskräfte zügig und ohne Behinderungen zur Einsatzstelle vorrücken konnten“, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz.