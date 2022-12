Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und ein Abschlepper mussten am Mittwochabend in Wahlwies anrücken, da ein Auto in einen Bach gerutscht war. Ein Pressesprecher der Feuerwehr Stockach teilte auf SÜDKURIER-Nachfrage zu wetterbedingten Unfällen mit, dass die Abteilung Wahlwies gegen 21.40 Uhr alarmiert worden sei. Die Einsatzstelle sei für den Abschlepper ausgeleuchtet worden.

Die Pressestelle der Polizei erklärte auf Nachfrage, der Unfall sei in der Nähe des Hopfengartenhofs geschehen, aber die Fahrerin sei nicht verletzt worden. Zum Unfallhergang und Schaden konnte sie noch keine Angaben machen.