Ein 66 Jahre alter Mann sei mit seinem Ford Mustang von der Aachenstraße in Richtung Hägerweg abgebogen. Dabei sei der Wagen auf der glatten Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Laterne gerutscht. Durch den Aufprall sei die Verankerung der Straßenlampe gebrochen.

Der Schaden an der Laterne liege im Bereich von rund 10.000 Euro, so die Polizei. An dem Mustang sei die Fahrzeugfront durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt worden. Die Polizei beziffert den Schaden am Auto, das abgeschleppt werden musste, auf rund 15.000 Euro.