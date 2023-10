Die 44-Jährige sei mit ihrem Renault in Richtung Espasingen unterwegs gewesen. Kurz nach der Abzweigung in Richtung Wahlwies sei sie mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe die dortige Leitplanke touchiert. In der Folge habe die Frau nach links gelenkt und sei nahezu ungebremst über die Fahrbahn auf die Böschung auf der anderen Straßenseite gefahren. Dort habe sich das Auto mehrfach überschlagen, ehe es im Graben zum Stillstand gekommen sei.

Die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Rettungswagens habe sich um die Schwerverletzte gekümmert und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Renault sei Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Während der Unfallaufnahme, bei der die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 14 Mann unterstützt habe, sei die B313 voll gesperrt gewesen.