Stockach-Zizenhausen vor 3 Stunden

Auto landet nach Ausweichmanöver wegen einer Katze auf einer Box mit Eisenstangen

Ein Totalschaden an einem Auto ist laut einer Mitteilung der Polizei die Bilanz eines Unfalls in der Meßkircher Straße am Dienstagmorgen. Ein Autokran musste das Fahrzeug bergen.