Der Mann sei mit seinem VW in Richtung Hoppetenzell unterwegs gewesen, als der Unfall im Bereich einer Kurve geschehen sei. Der Mann sei mit seinem VW in Richtung Hoppetenzell unterwegs gewesen, als der Unfall im Bereich einer Kurve geschehen sei. Das Auto sei in die Leitplanke gerutscht.

Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Am Fahrzeug seien rund 15.000 Euro Schaden entstanden.