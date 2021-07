Stockach-Hoppetenzell vor 54 Minuten

Auto kracht in der Alois-Sartory-Straße gegen eine Leitplanke und einen anderen Wagen

Weil die Bremse eines Autos nicht richtig funktionierten, ist es am Montagmorgen in der Alois-Sartory-Straße in Hoppetenzell zu einem Unfall gekommen.