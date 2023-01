Stockach/Nenzingen vor 1 Stunde

Auto komplett in Flammen! Feuerwehreinsatz mit Vollsperrung zwischen Stockach und Nenzingen

Großer Schreck am Donnerstagabend um 18 Uhr: Ein Auto ging auf der Landesstraße 194 in Flammen auf und die Feuerwehr rückte an, um es zu löschen. Wie der Einsatz lief und Bilder der Löscharbeiten.