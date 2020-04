Ein 29-Jähriger war mit seinem Auto in Richtung Zoznegg unterwegs, als ihm laut einer Mitteilung der Polizei ein älterer blauer Wagen entgegen kam. Die Fahrzeuge berührten sich jeweils an den Außenspiegeln. Der 29-Jährige wendete an der Berlingersiedlung und fuhr zurück nach Stockach, doch das andere Auto war weg. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter (0 77 71) 93 91-0 zu melden.