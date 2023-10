Eine 50-Jährige sei mit einem Peugeot auf der Johanniterstraße von Zoznegg in Richtung Hoppetenzell gefahren. An der Einmündung zum Sportplatz sei die Frau nach links abgebogen, woraufhin ein hinter ihr fahrender 16 Jahre alter Mopedfahrer, der das Auto gerade überholen wollte, einen Zusammenstoß nur durch Ausweichen in das Bankett verhindern können habe. Dabei sei der 16-Jährige gestürzt und habe sich verletzt. Ein Krankenwagen sei jedoch nicht notwendig gewesen.

Das nicht mehr fahrbereite Moped musste laut Polizei abgeschleppt werden. Die Feuerwehr schreibt in einer Mitteilung, dass die Abteilung Hoppetenzell im Einsatz gewesen sei, um kleinere Mengen Öl zu entfernen.