Endlich wieder ein Konzert der Stadtmusik Stockach: Große Vorfreude bei Publikum und Orchester erfüllte die große Halle des Autohauses Auer im Blumhof. Die Nachfrage nach Karten sei gigantisch gewesen, berichtete Marcel Auer. „Wir mussten die Anmeldungen frühzeitig stoppen, weil wir ausgebucht waren.“

Konzert am 31. Oktober in der Jahnhalle Sonntag, 31. Oktober, hat die Stadtmusik Stockach ein besonderes Schmankerl parat: In der Jahnhalle ist Startrompeter Thomas Gansch zu Gast. Der 1975 in St. Pölten geborene Künstler ist in der Region vor allem durch Auftritte mit der Gruppe Mnozil Brass bekannt, spielt jedoch mit Musikern aus der ganzen Welt. Er gilt als einer der vielseitigsten Trompeter seiner Generation.



Auf dem Programm unter der künstlerischen Leitung von Helmut Hubov stehen Werke von Michael Markowski, Frank Ticheli, Jack End, Thomas Doss, Dana Wilson, Harry James, Ernesto Lecuona und Bernardo Bautista Monterde. Einlass ab 16 Uhr, Beginn um 17 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturzentrum Altes Forstamt oder auf der Webseite der Stadt Stockach

Knapp 250 Gäste erlebten ein packendes Programm, das sowohl durch die ungewöhnliche Kombination von E-Gitarre und Blasorchester als auch durch die große Spielfreude des Orchesters begeisterte. Stehende Ovationen waren der Dank des Publikums.

Sonja und Franz Ziwey (von links) genossen in der ersten Reihe die Musik ebenso wie Ursula Vaterlaus und Rainer Stolz, Klaus Hoher, Andreas Jung sowie Hausherr Karl-Heinz Auer. | Bild: Claudia Ladwig

Das letzte Konzert der Stadtmusik hatte im Oktober 2020 auf dem Schulhof der Grundschule Stockach stattgefunden; das jetzt dargebotene Programm sollte eigentlich das Frühlingskonzert werden, das dann pandemiebedingt nicht durchgeführt werden konnte.

Für das Sommerkonzert ersetzte Stadtmusikdirektor Helmut Hubov deshalb das Stück „Spring“ durch „Summer“. In je vier Gesamt- und Registerproben hatte sich die Stadtmusik auf das Sommerkonzert vorbereitet.

Nadine Heinzle führt durch Konzert

Nadine Heinzle übernahm wie gewohnt die Moderation: Zwar strahle die Sonne nicht, dafür strahlten sie vor Freude um die Wette und wollten mit „Summer“ von Johan de Meij wenigstens musikalisch die Sonne in die Herzen lassen.

Mit der wohligen Ruhe war es schnell vorbei, denn das Werk „Traffic“ von Thomas Doss, welches er anlässlich der 750-Jahr-Feier von Bruneck in Südtirol geschrieben hatte, präsentierte eindrucksvoll eine Stadt in Bewegung. Man sah förmlich Autoschlangen, hörte ihren Lärm und roch die Abgase. „Diese Komposition ist allen gewidmet, die unter Verkehrslärm leiden“, sagte Nadine Heinzle scherzend.

Stadtmusikdirektor Helmut Hubov hatte für das Sommerkonzert moderne Stücke ausgewählt. Vor allem die Komposition mit E-Gitarre und Orchester kam beim Publikum sehr gut an. | Bild: Claudia Ladwig

Noch ungewöhnlicher war die „Chaos Theory“, in der Komponist Jim Bonney die Kraft eines symphonischen Orchesters mit einer E-Gitarre aufmischte. „Hier treffen progressiver Hardrock und symphonische Musik aufeinander“, erklärte die Moderatorin. Mit dem Solisten Matthias Fröhlich hatte die Stadtmusik schon öfter zusammengespielt. Er wirkt in zahlreichen Ensembles ganz unterschiedlicher Stilrichtungen mit und ist auch Gitarrenlehrer an der Musikschule Stockach.

Die Zuhörer folgten dem Stück aufmerksam, teils mit geschlossenen Augen. Nach seinem über drei Minuten langen virtuos gespielten Solo gab es spontanen Zwischenapplaus. Bürgermeister Rainer Stolz sagte später, er habe selten ein so kraftvolles Zusammenwirken von E-Gitarre und Blasmusik erlebt.

„Sound of Silence“ als Zugabe

„Sheltering Sky“ von John Mackey ließ die Gäste und Musiker mit sanften Harmonien und fast schon wehmütiger Melodie zur Ruhe kommen, bevor bei „No Roots“, geschrieben von Alice Merton, überall Füße wippten.

Zum letzten Beitrag, einem Medley von Phil Collins, sagte Nadine Heinzle, diese Nummer animiere einfach zum Mitsingen und Mittanzen. Kaum war der letzte Ton verklungen, gab es Bravo-Rufe und den Wunsch nach einer Zugabe. „The Sound of Silence“ begann verträumt und steigerte sich furios und eindringlich.

„Helfen Sie mit“

Zum Schluss ergriff Bürgermeister Rainer Stolz das Wort. In Anspielung auf die englischen Titel sagte er: „Welcome back bei unserer Stadtmusik.“ Er sei mitgerissen worden von den Musikern und begeistert von der Art der Präsentation. Von emotional bewegt bis unglaublich powervoll sei es großartig gewesen. „Dies ist unser Einstieg in die Musik, ein Zurückkommen in die Kultur.“

Er dankte der Familie Auer für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und fügte an: „Konzerte können nur stattfinden, weil wir da sein können – mit Maske und Abstand, aber auch durch das Impfen. Wir müssen uns anstrengen, damit wir solche Abende wieder öfter haben können.“ Sein dringender Appell: „Helfen Sie mit in Ihrem Bekannten- und Freundeskreis, damit wir wieder eng beisammen sein können.“