Medizintechnik zieht ins Hindelwanger Gewerbegebiet und will dort nicht nur mehr Arbeitsplätze, sondern auch mehr Produkte anbieten. Denn unter anderem dank einer EU-Verordnung seien deutsche Produkte sehr gefragt.

Euregio Medtec 2050 lautet der Name des neuen und zukünftig zentralen Standortes der Medizintechnik-Firma Kammerer Medical Group im Gewerbegebiet Himmelreich in Hindelwangen. Dies beinhaltet die Zusammenlegung der Standorte in Emmingen-Liptingen,