von Julia Kamenzin

Mit einem gemeinsamen Anstoßen auf die kommende Fasnetsaison 2023 hat der Zizenhauser Narrenpräsident Markus Maurer die Sitzung am 11.11. eröffnet. Da es nicht viele Einladungen von anderen Zünften gab, sind auf dem Narrenfahrplan nur der Fackelumzug in Illmensee und der Rosenmontagsumzug in Pfullendorf außerhalb des Dorfes zu finden.

Beiträge für Narrenblättle gesucht

Weiter feiern die Narren mit einem Hemdglonker, einem traditionellen Schmotzige Dunnschdig mit Narrenbaumumzug und Stellen des Baumes, sowie dem Kinderball die fünfte Jahreszeit, welche mit der Xaverie-Verbrennung am Aschermittwoch beendet wird.

Vorausgesetzt, es wird ein Narrenblättle gedruckt, übernehmen die Stumpenmacher wieder den Verkauf des Blättles im Dorf. Denn aktuell sind nur fünf lustige Beiträge zu Papier gebracht. Narrenpräsident Maurer betonte erneut, wie wichtig das Einreichen von Missgeschicken sei, denn auch in diesem Jahr stehe der Druck aufgrund fehlender Beiträge noch nicht fest.

Ehrungen und Aufnahmen

Anschließend ehrte er langjährige Mitglieder für ihre lange Vereinstreue. Er zeichnete Andi Schmid, Malin Jagow, Nadine Bernhart für fünf Jahre und Rolf Renner für 20 Jahre mit dem Vereinsorden aus. Landvogt Christian Herz übernahm die Ehrungen für die Narrenvereinigung Hegau Bodensee und ehrte Ulrike Renner für zehn Jahre, Karin Raggenbach, Bettina und Dietmar Zimmermann für 15 Jahre mit den entsprechenden Medaillen und Orden.

Daniel Renner bei den Stumpenmachern sowie Jeanette Deyer, Diana Jauch und Patrick Ramsperger bei den Keilern brauchen noch einige Zeit bis sie diese Ehrungen erhalten werden. Denn sie wurden an diesem Abend erst von ihren Gliederungen vorgestellt und beginnen dort nun ihre zweijährige Probezeit. Diese haben Karolin Restle bei den Lesholzweibern und Emran Nagel bei den Keilern erfolgreich gemeistert und wurden nach Ablegen ihrer Prüfungen in ihre Gliederung aufgenommen. In seinen Schlussworten wies Markus Maurer noch auf bevorstehende Veranstaltungen im Dorf hin.