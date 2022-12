Eine 25-Jährige sei mit einem Opel von Überlingen in Richtung Stockach gefahren. Im zweispurigen Bereich sei der Wagen aufgrund des stockenden Verkehrs auf einen bremsenden Renault mit einer 48-jährigen Frau aufgefahren. Beide Fahrerinnen erlitten Verletzungen, so die Polizei. Rettungswagen hätten sie zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Am Opel sei durch die Kollision wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Den Schaden am ebenfalls total beschädigten Renault schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.