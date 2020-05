von Sk

Glimpflich und ohne Verletzte ausgegangen ist ein Unfall am Mittwoch gegen 18 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Hoppetenzell und Raithaslach. Wie die Polizei mitteilte, war ein 63-Jähriger mit seinem Traktor in Richtung Raithaslach unterwegs, als ihm laut seinen Angaben in einer Linkskurve eine 22-jährige Autofahrerin auf der Fahrbahnmitte entgegenkam. Daraufhin kam er von der Fahrbahn ab. Auf der Grünfläche kam der Traktor zum Stehen und kippte auf dem schrägen Untergrund gegen einen Baum. Hierdurch wurde der Traktor beschädigt und musste von einem benachbarten Landwirt abgeschleppt werden.

Angaben widersprechen sich

Die 22-Jährige gab gegenüber den Beamten an, nicht mittig gefahren zu sein. Sie selbst wäre in der schmalen Kurve nach rechts ausgewichen. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben werden Zeugen gebeten sich beim Polizeirevier Stockach unter Telefon (07771)/99600 zu melden.