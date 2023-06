Die Polizei sucht derzeit nach einem vermissten Mann aus Stockach. Laut Pressesprecher Dieter Popp habe eine Frau ihren Partner am Mittwochnachmittag als vermisst gemeldet. Laut einen Beitrag der Frau in den sozialen Medien sei er mit einem blauen VW Polo auf dem Weg von Stockach nach Geisingen zum Arzt gewesen. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort sei am Mittwoch um 12.20 Uhr am Krankenhaus in Tuttlingen gewesen. Seither werde er vermisst.

Genauere Daten zum Vermissten gibt die Polizei noch nicht heraus, da bei Erwachsenen, anders als bei Kindern, bestimmte Kriterien erfüllt sein müssen, damit sie offiziell als vermisst gelten. Erst dann sei das Nennen von Details laut Popp möglich. Daher sind zum Beispiel Alter und Aussehen noch nicht bekannt.

Polizei fragt Krankenhäuser und Arztpraxen ab

Dennoch laufe die Suche nach dem Mann bereits. So frage die Polizei unter anderem Krankenhäuser und Arztpraxen in der Region ab. Hinweise auf eine Krankheit des Vermissten gebe es laut Polizei nicht. „Wir haben die üblichen Maßnahmen bei einer Vermisstenmeldung eines Erwachsenen eingeleitet. Nun müssen wir abwarten, der Einsatz läuft noch“, so Dieter Popp.

Zudem sucht die Familie des Vermissten mit einem Beitrag in den sozialen Netzwerken nach ihm, der bereits hunderte Male geteilt wurde. Wer den Vermissten oder dessen Auto gesehen hat, solle sich bei der Polizei Stockach melden unter Telefon 07771 93910.