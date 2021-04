Stockach Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Auch ein Streit gehört zu den Gründen für die Insolvenz der USG Stockach: Wie dort der Stand ist und wie es eigentlich anderen Unternehmen der Entsorgungsbranche geht

Das Datum für die Wiedereröffnung der USG in Stockach ist noch ungewiss. Es gehen viele Gerüchte über die Firma herum und die Gründe für die Insolvenz herum. Die Redaktion hat sich auch bei Unternehmen in Radolfzell, Singen und Steißlingen umgehört, wie es dort mitten in der Pandemie läuft.