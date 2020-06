Am Friedhof im Stockacher Ortsteil Wahlwies wird sich demnächst einiges tun. Die Stadtverwaltung plant einige Umbauten, um den Friedhof künftig leichter nutzbar zu machen. Darauf läuft hinaus, was Willi Schirmeister, Leiter des Bauamts der Stadt Stockach, über die Pläne berichtet. Vor allem gehe es darum, die Wege und Plätze zu erneuern, so Schirmeister. Außerdem soll es einige Änderungen an der Aussegnungshalle geben, um das Wandgemälde des Künstlers Edzard Seeger besser zu schützen.

„An der Aussegnungshalle gibt es viele Bauschäden.“ Rainald Mittmann, Architekt aus Konstanz | Bild: Freißmann, Stephan

Ein Ziel der Umgestaltung ist laut Schirmeister, dass Menschen, die nicht gut zu Fuß sind, die Wege besser nutzen können. Beispielsweise mit einem Rollator könne man sich dort dann besser bewegen. Ein Grund liegt laut dem Bauamtsleiter aber auch in veränderten Vorschriften zur Unkrautbekämpfung. Mit Spritzmitteln gegen Unkraut vorzugehen, sei nicht mehr erlaubt, sagt er. Stattdessen müsse man Unkräuter, die durch Kieswege sprießen, von Hand jäten, abflämmen oder mit einem Heißwassergerät bekämpfen. Vor allem die letztere Methode habe sich aber bei einem Probelauf auf städtischen Wegen als sehr aufwendig erwiesen. Dies ist auch ein Grund, weshalb die Wege einen Bitumen-Belag bekommen sollen. Der Gemeinderat habe einmal grundsätzlich entschieden, in diese Richtung zu gehen, als sich Friedhofsbesucher zunehmend über Unkraut auf den Wegen beklagt hätten, sagt Schirmeister.

„Wir wollen das Wandbild in der Halle erhalten, aber in Maßen.“ Willi Schirmeister, Leiter des städtischen Bauamts | Bild: SK

Bei der Aussegnungshalle gehe es darum, das Gemälde von Edzard Seeger besser zu schützen. Es war erst 2017 restauriert worden, weil das Bild Schäden durch Feuchtigkeit davongetragen hatte. Inzwischen sind wieder Salzränder am Fuß des Bildes zu sehen. Hauptsächlich eine großzügige Glasfront am derzeit noch offenen Eingang soll Regen draußen halten und so zum Schutz des Bildes beitragen, so Schirmeister. Die Friedhofsgärtner könnten die Türe dann tagsüber öffnen, sodass man das Bild betrachten könne. Es habe bereits Versuche gegeben, die Wand abzudichten, sagt der Stadtbaumeister, doch ganz werde das wohl nie gelingen. Als Grund für die Feuchtigkeit nennt er ein Lager für Grünschnitt, das es früher hinter dem Gebäude gegeben habe.

Ein Hintergrund für die geplanten Umbauten ist die Unkrautbekämpfung: Durch den Kies wachsen die Pflanzen, wie hier zu sehen, durch Asphalt nicht. | Bild: Freißmann, Stephan

Die Hilzinger Landschaftsarchitektin Beate Schirmer hat bereits den Auftrag für die Umplanung, wie sie selbst bestätigt. Einen Gemeinderatsbeschluss habe es dafür nicht gebraucht, denn das Volumen des Auftrags für die Planungsarbeiten liege unter der Grenze, bis zu der er selbst oder Bürgermeister Rainer Stolz Ausgaben ohne Gremienbeschluss tätigen können, sagt Willi Schirmeister. Demnächst solle Schirmer die Pläne im Ortschaftsrat vorstellen, sagt Ortsvorsteher Udo Pelkner. Eine bereits geplante Vorstellung in der Sitzung Ende März sei aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen, was auch Schirmer bestätigt. Bei der Auftragsvergabe würden die Pläne sicher auch im Gemeinderat vorgestellt, kündigt zudem Schirmeister an.

Dem Konstanzer Architekten Rainald Mittmann gehen die Pläne allerdings nicht weit genug. Er habe den Auftrag für die Gestaltung eines privaten Grabes auf dem Wahlwieser Friedhof bekommen und die Einrichtung so kennen gelernt, erzählt er. Diesen empfinde er als emotionslos und verlassen. Und an der Aussegnungshalle übt er harsche Kritik. Sein Hauptpunkt: Der Taupunkt des Gebäudes liege im Mauerwerk, ein Baumangel, dessentwegen man immer mit Feuchtigkeit zu kämpfen haben werde. Daher sollte man die ganze Konstruktion sanieren oder das Gebäude gleich abbrechen und neu bauen. Das Wandgemälde könne man dennoch erhalten, sagt Mittmann, der seine Hilfe nach eigenen Worten auch spenden würde.

Die Baumallee soll erhalten werden, sagt die planende Landschaftsarchitektin Beate Schirmer. | Bild: Freißmann, Stephan

Willi Schirmeister und der Wahlwieser Ortsvorsteher Udo Pelkner können Mittmanns Ansinnen hingegen nicht nachvollziehen. Beide betonen, dass die Vorplanungen durch Schirmer seit mehreren Jahren laufen würden und dass Mittmann seine Vorschläge nicht im öffentlichen Auftrag mache. Das Wandbild wolle man zwar erhalten, weil der Maler nach wie vor geschätzt werde, sagt Schirmeister. Doch das müsse in Maßen geschehen, angesichts von etwa zehn Beerdigungen im Jahr, bei denen die Halle überhaupt noch genutzt werde. Angesichts dessen sei es sinnvoller, das Bild alle zehn Jahre zu restaurieren, als für viel Geld einen Neubau zu errichten. An der geplanten Vorgehensweise werde sich jedenfalls nichts ändern, macht Schirmeister klar.