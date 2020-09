von SK

Der Vorfall ereignete sich laut einer Mitteilung der Polizei am Dienstag gegen 14 Uhr. Demnach sei der 60-Jährige etwa vier Meter tief von einem Gerüst auf eine befestigte Fläche gestürzt. Der Mann war laut der Polizei mit Sanierungsarbeiten an einem Wohngebäude beschäftigt. Der Rettungshubschrauber flog ihn in eine Unfallklinik, wo er in stationäre Behandlung kam.