Bis zu 300 PCR-Tests sind täglich möglich. Das erzählt Michael Vetter, Inhaber der Stockacher Apotheke Dr. Vetter, über das neue Gerät, das er seit Dienstag in Betrieb hat. Direkt vor Ort in der Apotheke läuft nun die Laborauswertung von PCR-Tests. Vetter ist stolz, dass er dies anbieten kann.

Er habe schon vergangenes Jahr über diese Anschaffung nachgedacht, doch die für die Tests benötigten Enzyme seien lange nicht lieferbar gewesen. Zudem habe es bis vor wenigen Wochen noch Unklarheiten bei den Abrechnungsmöglichkeiten von PCR-Tests durch die Apotheken gegeben.

Die Auswertung der Laborproben läuft. Das grüne Feld in der oberen Reihe ist ein negatives Enzym. In jedem Testdurchlauf ist soetwas (positiv oder negativ) enthalten, um das Gerät zu kalibrieren und die Ergebnisse zu validieren. So ist sichergestellt, dass es richtig negative oder positive Proben erkennt. | Bild: Löffler, Ramona

Was in dem Gerät passiert

Am Montagabend habe er das Gerät kalibriert und seit Dienstag sei es im Einsatz. Alleine am Mittwochmorgen liefen mehr als 30 Tests durch die Maschine – manche davon mit positivem Ergebnis. Vetter erläutert im Gespräch, wie die Proben rund 30 Minuten lang in verschiedenen Zeitintervallen auf bestimmte Temperaturen erhitzt werden. Es seien insgesamt 40 Zyklen und man spreche von einem CT-Wert, der am Ende Aufschluss auf die Virenlast gebe.

Eine andere Ansicht des laufenden Tests. Die Kurven, die nach oben gehen, erlauben bereits die Vermutung, dass manche Ergebnisse positiv sein werden. | Bild: Löffler, Ramona

CT steht für Cycle Threshold (Vermehrungszyklen). Der CT-Wert, der angezeigt werde, zeige, wie stark eine Probe belastet ist: Ein CT-Wert von 20 ist stark belastet, ab 30 weniger. Das Robert-Koch-Institut (RKI) ordne einen Wert ab 30 als nicht mehr ansteckend ein, so Vetter.

Die Resultate sind da: Manche Proben sind corona-positiv. | Bild: Löffler, Ramona

Die PCR-Tests sind in der Apotheke Dr. Vetter montags bis freitags zwischen 9 und 17.30 Uhr möglich (Schmotziger Dunschtig mittags nicht), samstags von 9 bis 11.30 Uhr. Normalerweise liege das Ergebnis innerhalb eines Tages vor. Gegen Aufpreis sei schneller möglich, so Vetter. Die Anmeldung funktioniere über einen QR-Code, die Internetseite oder auch telefonisch, wenn jemand kein Handy oder keinen Internetzugang habe. Laut Michael Vetter sei das Testzertifikat digital, aber auch auf Papier erhältlich. Das Gesundheitsamt werde im Fall eines positiven Ergebnisses automatisch informiert.