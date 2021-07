Eine musikalische Perle war es, die die 27 Jahre alte, in Japan geborene Pianistin Hikaru Kanki ihrem Publikum am Freitagabend im Bürgerhaus Adler Post schenkte. In zwei Spielzeiten beglückte Hikaru Kanki ihre Zuhörer mit präzise intonierten Kompositionen von Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Schubert, Zweien der ganz Großen, wie Georg Mais in einer kurzen Konzerteinführung erklärte.

Und er wagte auch eine Vermutung anzustellen, dass diese beiden Meisterkomponisten die Welt mit noch mehr bedeutenden Werken versorgt hätten, wären sie nicht so jung gestorben – Mozart mit 35 und Schubert mit 31 Jahren. Ferner dankte Mais nicht nur den Sponsoren und Organisatoren, die dieses Konzert überhaupt möglich gemacht hatten. Sondern er sprach auch dem Publikum seinen Dank dafür aus, dass es trotz der schwierigen der Pandemie geschuldeten Vorgaben weiterhin treu zu den Konzerten erschien und Abonnements buchte. Denn was wären Konzerte ohne ein Publikum?

Hohe Toleranz gegenüber Corona-Bestimmungen

Dieses Publikum war hart im Nehmen – denn nicht eine Person beklagte sich über die angesprochene Härte der in den Konzerten vorgenommenen Maßnahmen zum Schutz vor der Pandemie. Im Gegenteil: alle nahmen es sehr gelassen hin und berichteten geschlossen zum Ende des 30. Meisterkonzertjahres davon, dass sie sich in den Konzerten wohl und behütet gefühlt hätten. Einzig das Tragen der Maske sei doch hier und da lästig gewesen, besonders für Brillenträger, so beschrieb es Priska Klöck aus Emmingen-Liptingen.

Hikaru Kanki erklärt die Kompositionen von Mozart und Schubert, erläutert jedoch auch, wie komplex diese wegen ihrer Vielschichtigkeit und wegen des stetigen Wandels auswendig zu lernen seien. Dies war Kankis erstes Solokonzert nach dem Lockdown.

Rita Betzel aus Überlingen lobte die großen Anstrengungen von Mais, die Kulturlandschaft in Stockach so hoch und das Publikum bei der Stange zu halten. „Ich habe hier in Stockach schon lange ein Abonnement“, sagt Rita Betzel, die auch in Überlingen und Salem regelmäßig Konzerte besucht. „Aber die Stockacher Meisterkonzerte sind ein ganz besonderer Edelstein, weil hier die Kammermusik so gepflegt wird.“ Kammermusik sei introvertiert, erklärte Rita Betzel, und darum oft nicht so beliebt. Selbst in Berlin, so vermutet sie, wäre ein Konzert wohl kaum besser besucht als in Stockach.

Zur Person Hikaru Kanki, geboren 1993 in Japan, feierte ihr Debüt als Solistin im Alter von elf Jahren mit dem Okayama Philharmonic Orchestra. In Hannover studiert sie bei Roland Krüger an der Hochschule für Musik, Theater und Medien, wo sie den erfolgreichen Abschluss zunächst mit dem Konzertexamen ergänzt. Kanki ist Preisträgerin zahlreicher internationaler Wettbewerbe. Zuletzt wurde sie 2019 zweite Preisträgerin des Internationalen Bodensee-Musikwettbewerbs. Mehr Informationen zu ihrer Person: www.hikarukanki.com

„Wunderbar, persönlich und direkt“

Der Vergleich mit Berlin brauchte nicht gescheut zu werden: Denn es waren im Publikum tatsächlich zwei Berliner anwesend, Margit und Klaus Seifert, die mit dem Fahrrad auf Deutschlandreise unterwegs sind. Selbst diese beiden Großstädter waren mehr als hingerissen von Hikaru Kankis Klavierzauberei: „Es war wunderbar, so persönlich und direkt, so intim und etwas Besonderes“, lobte Klaus Seifert, während Margit Seifert von Kankis anmutiger Art, Klavier zu spielen, schwärmte.

Klaus und Margit Seifert, Urlaubsgäste aus Berlin, waren begeistert von Hikaru Kankis Solokonzert im Stockacher Bürgerhaus Adler-Post.

In der Tat ist Anmut der Begriff, der am Besten zu umschreiben vermag, was Kanki den Tasten des Bösendorfer Flügels zu entlocken im Stande war. In den zwölf Variationen über Mozarts „Ah! vous dirai-je, maman“ erging sie sich in Fabulierungen in den verschiedensten klangfarbigen Nuancen und ließ die Zuhörer Einblick nehmen in den Schalk, der Mozart bei der Entstehung der Variationen und bei seinen Improvisationen im Nacken gesessen haben dürfte.

Auch beim darauf im Programm folgenden Impromptu in f-moll, Opus 142, Nr. 4, ließ Kanki die Persönlichkeit des jungen Schubert, der sich selbst stets als Unsteter, als Wanderer bezeichnete, durch ihre Interpretation aufblitzen. Und mit Hilfe der kleinen Klaviersonate in A-Dur, auch von Franz Schubert, nahm Kanki die Besucher mit zu fröhlicher Stimmung trotz innerer Traurigkeit im Allegro moderato, zu einer lauen Sommernacht im Andante und zu einem fingerhüpfenden Gefühlsbad im Allegro. Die 30. Saison der Meisterkonzerte ist vorüber. Das Programm für die 31. Saison steht bereits fest und wird bald bekanntgegeben.