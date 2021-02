Alle Unterlagen müssen entweder per Brief oder Posteinwurf im Zeitraum vom Montag, 8. März, bis Freitag, 11. März, bei der jeweiligen Schule eingehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das benötigte Anmeldeformular sowie weitere Informationen zur Anmeldung und den jeweiligen Schulen finden die Eltern auf der betreffenden Homepage: www.nellenburg-gymnasium.de oder www.sv-nellenburg.de. Für weitere Fragen stehen die Schulleitungen beider Schulen telefonisch zur Verfügung.