Acht junge Frauen, die in verschiedenen Kindertageseinrichtungen in Stockach und den Teilorten eine Ausbildung zur Erzieherin machen, erhielten bei einem Workshop im Kindergarten Kleeblatt wertvolle Tipps für ihren Berufsalltag. Im geschützten Rahmen konnten sie neue Erfahrungen sammeln. Aus dem Arbeitskreis von neun Ausbildern hatte sich dafür eine Arbeitsgruppe gebildet, die Konzepte für einen Workshop vorbereitete.

Die Teilnehmerinnen Die Stadt Stockach ist Träger von neun Kindertageseinrichtungen. Acht Auszubildende aus sechs dieser Einrichtungen nahmen am Workshop teil. Sie sind im ersten und zweiten Ausbildungsjahr der praxisintegrierten Ausbildung (PIA) oder Auszubildende im Anerkennungsjahr (nach dreijähriger schulischer Ausbildung). Durch den Altersunterschied konnten die jungen Frauen laut Ausbilderinnen voneinander lernen und ihre Erfahrungen weitergeben. (wig)

Dagmar Benzenhöfer vom Kindergarten Sonnenschein in Zizenhausen, Kathrin Tzschoppe-Berger vom Kindergarten Regenbogen in Winterspüren und Sabine Munding aus dem Kindergarten Kleeblatt in Stockach trafen sich Anfang Juli mit Stefanie Lippelt, Sachgebietsleiterin Kindertageseinrichtungen bei der Stadt Stockach. Zum Vorbereitungsteam gehörte auch Paulina Veser von der Kinderkrippe Stockach, die an diesem Tag verhindert war.

Arbeitskreis entwickelt Leitfaden

Sie erzählten, der Arbeitskreis der Ausbildungsleitungen habe vor fünf Jahren begonnen, einen Leitfaden zu entwickeln und damit eine besondere Struktur zu schaffen, um sicherzustellen, dass der Ausbildungsstandard in allen Einrichtungen Stockachs gleich ist. „Seither ist der Leitfaden im Einsatz und wird von allen Seiten als sehr wertvoll empfunden“, erklärte Stefanie Lippelt.

Dabei gibt es zwei Versionen: einen Leitfaden für die Ausbilder und einen für die Auszubildenden. „Sie werden während der ganzen Ausbildung benutzt. Darin stehen Ziele und darin werden auch Entwicklungsschritte dokumentiert. So können wir die Stärken verstärken und bei Schwächen wissen wir, wir brauchen mehr Zeit mit der Auszubildenden, da müssen wir mehr üben“, sagten die Frauen. Stefanie Lippelt betonte: „Wir wollen unsere Auszubildenden gerne übernehmen, daher ist uns wichtig, dass alle die gleichen Voraussetzungen für einen guten Abschluss bekommen und sich gut ins Team einbringen.“

Praktische Erfahrungen fehlen

Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schließungen der Kindertageseinrichtungen fehlen den Auszubildenden in einigen Bereichen allerdings praktische Erfahrungen. Aus dieser Tatsache entstand die Idee eines Workshops.

Eine Umfrage unter den Auszubildenden ergab, dass das Üben von Elterngesprächen ein besonderes Anliegen für sie war. Kathrin Tzschoppe-Berger erläuterte dazu: „Im Workshop besprechen wir alles rund um diese Gespräche: Rahmen, Vorbereitung, Protokoll, Gesprächsführung und andere mögliche Herausforderungen.“

Ziel dieses Workshops sei es, dass die Auszubildenden viele Informationen mitbekämen, um Stärke und Sicherheit zu gewinnen, sagte Stefanie Lippelt. „Geplant ist ein Vormittag, wir schauen, wie es läuft und holen dann Rückmeldungen ein, wie es geholfen hat und ob noch Fragen offen sind.“

Unterschiedliche Elterngespräche

Am Workshop-Tag selbst wurden nach einer Kennlernrunde die Ziele der verschiedenen Formen von Elterngesprächen formuliert und den Begriffen Kennlern-, Aufnahme-, Tür- und Angelgespräch sowie Entwicklungs-, Krisen- und Problemgespräch und Runder-Tisch-Gespräch zugeordnet.

In Gesprächssimulationen übten die Auszubildenden dann Elterngespräche unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Solche „Rollenspiele“ waren für alle ungewohnt, doch die anfängliche Scheu legte sich bald. Das Vorbereitungs-Team bereitete abschließend für jede Teilnehmerin eine kurze Bewertung vor. Die Auszubildenden füllten einen Feedback-Bogen aus und trugen ihre Meinung auch vor. Das Ergebnis war eindeutig. Alle sagten, sie hätten gelernt, wie man auf Eltern zugeht und sie anspricht, hätten Formulierungen und Sätze verinnerlicht und auch gelernt, was kleine Änderungen in Formulierungen bewirken können.

Alle waren sich einig: Dieser Tag war ein Erfolg. Der nächste Workshop-Tag soll bereits am 4. November stattfinden. Dann lernen die jungen Frauen, wie man schwierige Elterngespräche wie Konflikt- und Krisengespräche führt und wie man Elterngespräche zu Ende führt.