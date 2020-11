von Felix Hauser

Eine 30 Jahre alte Frau wurde vom Amtsgericht Stockach zu einer Geldstrafe von insgesamt 90 Tagessätzen à 20 Euro (1800 Euro) verurteilt. Die Strafe wurde aber unter Vorbehalt einer Zahlung von 1500 Euro an die Drogenhilfe im Kreis Konstanz und einer Bewährungszeit von zwei Jahren ausgesetzt. Zusätzlich erhielt die Angeklagte eine Verwarnung.

Laut dem Vertreter der Staatsanwaltschaft bestellte die Angeklagte im Juni 2019 über das Darknet insgesamt 25,9 Gramm Amphetamine. Die Bestellung sei auf dem Postweg von den Behörden abgefangen worden. Außerdem habe man im April diesen Jahres bei ihr in der Wohnung in Stockach ebenfalls 15,1 Gramm Amphetamine und rund 25 Gramm MDMA gefunden. Die Anklage lautete daher: versuchter unerlaubter Erwerb von Betäubungsmitteln und unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln (Paragraf 29 Betäubungsmittelgesetz).

Ursache für den unerlaubten Kauf sei die Krankheit Depression gewesen

Die Angeklagte räumte in der Verhandlung die Vorwürfe voll ein. Ursache für den unerlaubten Kauf sei die Krankheit Depression gewesen, an der die Beschuldigte seit ihrer Kindheit leide und seit ein paar Jahren deswegen auch medikamentös behandelt werde. Ein weiterer Tiefpunkt sei im Mai 2019 gewesen. „Ich bin bei sowas ein total anderer Mensch“, sagte sie. Das Medikament, welches sie nehme, habe eine ähnliche Wirkung wie Amphetamine. Inzwischen sei das Medikament durch ihre Psychiaterin aber höher dosiert worden und sie habe weniger Stimmungstiefs.

Um ihre Aussage zu bestätigen, legte ihr Verteidiger bereits im Vorfeld der Verhandlung eine Bescheinigung vor. „Ich hatte, bevor ich Medikamente bekam, suizidale Gedanken und mich geritzt“, sagte die Angeklagte. Zum zweiten Anklagepunkt sagte sie, dass sie die Amphetamine wegschaffen wollte, aber zu große Angst hatte, wieder in ein tiefes Loch zu fallen.

Angeklagte übt Selbstkritik

„Man muss ganz klar zwischen einem Medikamentenabhängigen und ihr unterscheiden. Sie hat, als die Medikamente geringer waren, im Studium damit experimentiert“, warf der Verteidiger ein. Zum Besitz von MDMA sagte die Beschuldigte, dass sie einfach irgendetwas bestellt habe und nicht genau wusste, was es eigentlich war. „Ich habe es bestellt und es war nicht das, was es war und zur Seite gelegt. Manchmal bin ich dumm“, erzählte die Angeklagte selbstkritisch.

Dem Verteidiger war es wichtig, einen Eintrag ins Führungszeugnis seiner Mandantin zu verhindern, und er versuchte, über die Paragrafen 34 und 35 des Strafgesetzbuchs einen rechtfertigenden (Paragraf 34) oder entschuldigenden Notstand zu begründen. „Sie hat das gemacht, aufgrund von Zwang, um sich besser zu fühlen“, sagte er. Richterin Julia Elsner meinte daraufhin, dass – wenn die Angeklagte noch einmal eine Straftat begehe – sie dann um einen Eintrag ins Führungszeugnis nicht herumkommen werde.

Verteidiger sah entschuldigenden Notstand

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hielt in seinem Plädoyer der Frau das Geständnis, die langjährige Therapie und ein freiwilliges Abstinenz-Kontrollprogramm zugute, sah aber auch kritisch, dass die Angeklagte bei der Tatbegehung bereits medikamentös behandelt wurde. Da aber insgesamt die Sozialprognose positiv sei, beantragte er eine Geldstrafe von insgesamt 90 Tagessätzen zu je 20 Euro (1800 Euro).

„Drogen sind nicht nur schädlich, wie es der Gesetzgeber sagt. Aber – ohne sie gut zu reden – bei manchen Menschen wirken sie gut zur Linderung“, fing der Verteidiger sein Plädoyer an. Amphetamine wie beispielsweise Ritalin würden auch häufig in Behandlungen eingesetzt werden. „Im Darknet Drogen zu bestellten ist so einfach wie das Bestellen einer Waschmaschine beim Otto-Versand„, so der Verteidiger. Abschließend sah er mit diesem Vergleich einen entschuldigenden Notstand laut Paragraf 35 Strafgesetzbuch gegeben und beantragte Freispruch.

Angeklagte muss auch Bewährungszeit von zwei Jahren einhalten

Richterin Julia Elsner folgte teilweise dem Antrag der Staatsanwaltschaft, aber setzte die Geldstrafe unter Strafvorbehalt (Paragraf 59 Strafgesetzbuch) aus. Als Auflage muss die Angeklagte 1500 Euro an die Drogenhilfe im Kreis Konstanz zahlen und eine Bewährungszeit von zwei Jahren einhalten. „Die Rechtssprechung bezieht sich auf Cannabis„, sagte die Richterin zum Antrag des Verteidigers. Vor der Legalisierung des medizinischen Cannabis sei dieser häufig angewendet worden. Wenn man es auf Herz und Nieren prüfen würde, sei die Voraussetzung für Rechtfertigung nicht gegeben, so die Richterin zum Schluss.