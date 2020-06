War was? Jedenfalls war kein Schweizer Feiertag. Das Stadtfest hätte am vergangenen Wochenende stattfinden sollen. Am Montag wäre der mit dem Kindertheater und einem letzten Tag auf dem Jahrmarkt zu Ende gegangen. Stattdessen gab es höchstens kleinere Aktionen. Der zweitgrößte öffentliche Anlass der Stadt ist dem Schutz vor dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Unter den augenblicklichen Umständen war die Absage die richtige Entscheidung. Nicht auszudenken, wenn aus einem harmlosen Stadtfest ein Herd massenhafter Neuinfektionen geworden wäre.

Zauberhaftes in der Oberstadt: Stelzenläufer Olaf Leonhard aus Bielefeld als geflügeltes Wesen mit Riesenseifenblasen war 2019 beim Stadtfest zu Gast. | Bild: Siegfried Kempter

Doch dadurch kann man auch einiges lernen. Zum Beispiel, wie wenig selbstverständlich viele Dinge sind, die wir für selbstverständlich halten – ein friedliches Umfeld und gesunde Lebensbedingungen gehören dazu. Man kann lernen, wie wenig ausreicht, um das gewohnte Leben praktisch komplett lahmzulegen – ein winzig kleines Ding, von dem nicht einmal klar ist, ob man es überhaupt als Lebewesen betrachten soll. Und man erfährt, wie viel einem ohne einander fehlt.

Denn nicht nur für die Veranstalter und Vereine ist es bitter, so ein großes Ereignis abzusagen – samt der Vorbereitungsarbeit und der damit verbundenen Euros. Den Besuchern fehlen diese besonderen Momente, die auch zur Heimat gehören: das Vertraute wie die Freunde, die man trifft. Das Besondere wie das jährliche Feuerwerk. Und mitunter auch das Zauberhafte wie die Riesenseifenblasen des geflügelten Wesens Olaf Leonhard, die man im Jahr 2019 bestaunen konnte.

Um sich schon einmal auf die zauberhaften Momente zu freuen, die man hoffentlich im nächsten Jahr wieder genießen kann, kann man allerdings auch etwas tun – mit Bildern in Erinnerungen schwelgen etwa.