Zahlreiche Zuschauer waren bei der Internet-Live-Übertragung des rund 50-minütigen Palmsonntag-Gottesdienstes aus der Unterkirche von St. Oswald dabei. Die Zahlen variierten aber immer – mal 160, mal 90, kurzzeitig sogar 230.

Pfarrer Michael Lienhard bei der Predigt. | Bild: Screenshot

Pfarrer Michael Lienhard erklärte zu Beginn, dass es normalerweise ein Treffen vor dem Pallottiheim zu einer gemeinsamen Prozession gegeben hätte: „Aber wir freuen uns, dass wir auf diese Weise miteinander verbunden sind“, sagte er am Rednerpult neben dem Altar. Davor waren Tische mit Palmzweigen und -sträußen aufgestellt. „Sie können mich sehen, aber ich sie nicht. Im Herzen spüre ich aber, mit vielen verbunden zu sein“, so Lienhard.

Viele waren per Foto vor Ort

Ein Teil der Bilder, die Gläubige geschickt hatten und die in den Reihen der Unterkirche angebracht sind. Auch für Ostern. | Bild: Screenshot

Er bedankte sich, dass viele dem Aufruf gefolgt waren und Fotos von sich geschickt hatten, die in den Bankreihen der Unterkirche angebracht waren: „So habe ich doch viele Gesichter vor mir.“ Es waren rund 50 Bilder im A3-Format, die teilweise mehrere Personen zeigen.

Pfarrer Michael Lienhard segnet die Palmzweige und -sträuße. | Bild: Screenshot

Außerdem war als Überraschungsgast der Krippenspiel-Esel dabei. Er gehöre auch zum Palmsonntag dazu, so Lienhard. Der Pfarrer sprach über das Thema Lasten tragen und Füreinander-Da-Sein in der jetzigen Situation: „Wichtig das wir das tun – einander helfen, die Lasten dieser Zeit zu tragen.“ Im Zusammenhang mit den Palmzweigen sagte er unter anderem, dass Grün die Farbe der Hoffnung sei.

Neben Lienhard wirkten bei der Gottesdienstübertragung Kantor Zeno Bianchini an der Orgel und Mesner Armin Buchner mit. Die gesegneten Palmzweige konnten an verschiedenen Kirchen abgeholt werden – andere Seelsorgeeinheiten machten dies auch so.

Pfarrer Michael Lienhard am Altar der Unterkirche. | Bild: Screenshot

Gesegnete Zweige zum Abholen

Es gab zudem Zweige für die, die selbst nichts zum Segnen abgegeben hatten. So stand zum Beispiel am Altar von St. Germanus und Vedastus in Wahlwies (Seelsorgeeinheit See-End) ein Eimer mit ungeschmückten Zweigen bereit. Davon machte Thorsten Franke als einer der Ersten Gebrauch. „Wir haben gar nicht gewusst, dass es hier Zweige gibt und es dann im SÜDKURIER und im Gemeindeblatt gelesen“, erzählte er. Er nahm das in der Kirche gesegnete Grün mit nach Hause, um es mit seiner Frau und den beiden Töchtern gemeinsam zu verzieren.

Die Kommunionskinder haben sich selbst als Miniaturen gestaltet und an einen langen Tisch gesetzt. Die individuell gestalteten Palmzweige umrahmen die kleine Szene. | Bild: Claudia Ladwig

Paul Wochner holte als erstes Kind aus der Gruppe der Erstkommunikanten seine Palmzweige ab. Den Stiel hätten sie extra geschält, erklärt er. „Dann haben wir Thuja, Eier und Holzklötzchen herumgebunden.“ Sein Palmzweig am Kopf einer Stange kommt vor die Haustür. Zwei kleine hat die Familie für die Großeltern gestaltet. Bastian Mattes, der kurz nach Paul in die Kirche kam, erzählte, dass seine Mutter und er sich viel Mühe mit ihrem Palmwedel gegeben hätten. „Wir bauen gerade am Haus um und mein Palmzweig kommt am Eingang ans Gerüst“, sagte er.

In der Wahlwieser Kirche St. Germanus und Vedastus liegen die gesegneten Palmzweige zur Abholung bereit. Auch frische Wedel sind da, falls jemand zuhause noch einen Palmzweig gestalten möchte. | Bild: Claudia Ladwig

Am Ostermontag sowie am Weißen Sonntag wird es jeweils um 10.30 Uhr wieder eine Live-Übertragung des Gottesdienstes in der Unterkirche von St. Oswald geben.

