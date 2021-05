Stockach vor 4 Stunden

Aluminiumrest wird zu Kunst: Stockacherin Ursula Haupenthal stellt eine Skulptur auf der Landesgartenschau in Überlingen aus

Ursula Haupenthal lebt und arbeitet in Winterspüren und hat das Kunstwerk „Landscape, Spring 2011“ im Jahr 2011 erschaffen. Es ist ein Gegenstück zum „Tor zum Bodensee“, das im Kreisverkehr beim Gewerbegebiet Blumhof in Stockach steht. Dem SÜDKURIER hat sie erzählt, was die Idee hinter der Skulptur ist.