Auch wenn heutzutage Vieles digital abgewickelt wird: Papier ist überall. Seien es alte Zeitungen, Kartonagen, Telefonbücher, alte Rechnungen und Bücher oder Verpackungsreste – sie alle bestehen aus Papier und werden irgendwann nicht mehr benötigt. Doch wohin entsorgen? Viele Haushalte haben ihre eigenen Papiertonnen oder es stehen Altpapiercontainer auf Wertstoffhöfen zur Verfügung. Man kann das Altpapier aber auch einfach aufheben und bei gesonderten Altpapier-Sammlungen abgeben. Eine solche Sammlung fand jüngst in Stockach statt – organisiert von der katholischen Pfarrgemeinde Stockach in Zusammenarbeit mit der Kolpingsfamilie Stockach.

Uwe Bender, der gemeinsam mit Walter Dix, Rudi Schwägerl und Armin Keller das Altpapier-Sammlungs-Team bildet, berichtet, dass es in Stockach und den zugehörigen Stadtteilen wohl so einige Menschen gibt, die ganz bewusst für diese Sammlung ihr Altpapier aufheben – und dies seit über 40 Jahren. Denn schon Uwe Benders Vorgänger Christoph Lutz kümmerte sich eben 40 Jahre lang, bis 2020, um die Altpapier-Sammlung. Dies sei aber früher eine weitaus größer angelegte Aktion gewesen, bei der auch Schrott, Kleidung und vieles mehr gesammelt worden seien. Irgendwann habe man die Sammlung dann jedoch auf das Altpapier reduziert. Auch sei es durch die Einführung der Blauen Tonne für Altpapier deutlich schwieriger geworden, doch lohne sich die Sammlung immer noch. Wozu nun sammelt die Initiative das Papier und was wird damit gemacht? „Das Papier kommt bei der Sammlung in einen großen Container, wird vom jeweiligen Entsorgungsbetrieb abgeholt und dann recycelt“, erklärt Bender.

Denn Altpapier könne im recycelten Zustand wieder zu Zeitschriften und Zeitungen, zu Büromaterial oder zu Kartonagen werden. Eine Altpapier-Sammlung trägt also zur Schonung von Ressourcen und somit zum Umweltschutz bei. Der gezahlte Preis je Tonne Altpapier richte sich laut Bender immer nach Angebot und Nachfrage. Man frage jeweils bei mehreren Entsorgungsbetrieben an, was die aktuell für die Tonne Altpapier zahlen.

Preisvariationen gebe es aufgrund des Weltmarktgeschehens und aufgrund internationaler Entwicklungen. Zum Beispiel sei der Altpapierpreis aufgrund der Holzknappheit in den vergangenen Jahren deutlich höher gewesen. „Meist ist der Container 40 Kubikmeter groß“, erzählt Uwe Bender. „Das heißt, wir sammeln im Schnitt immer zwischen 10 bis 20 Tonnen Altpapier.“ Was exakt dann dafür am Ende bezahlt wird, könne einem der jeweilige Entsorgungsbetrieb immer erst wenige Tage vor der Sammlung sagen, man kenne also nur eine Tendenz. Wichtig sei auf jeden Fall, dass man nicht drauflege, sonst würde man den Aufwand nicht betreiben.

Das gezahlte Geld komme dann der katholischen Gemeinde St. Oswald in Stockach, konkret der Renovierung der Kirche, zugute, wie Pfarrer Huber erklärte. Im Übrigen würde man nur sortenrein sammeln, sprich: keine Kartonagen, keine Briefumschläge mit Plastiksichtfenstern oder Ähnliches. Dafür erziele man dann aber auch einen höheren Preis, eben weil der Entsorgungsbetrieb dann mit dem Papier weniger Arbeit hat. Mehr Arbeit haben dann allerdings offenbar die Sammler, die am vergangenen Samstag beim Container im Osterholz anwesend waren und zum Beispiel Bücher von Buchhüllen trennten oder Kartons aus den Stapeln heraussortierten. Selbst Pfarrer Huber war morgens, noch vor der Erstkommunion, mit von der Partie zum Helfen: „Ein guter Ausgleich“, wie er selbst sagte.

Für Uwe Bender, der das Altpapier-Sammeln noch aus seiner Jugendzeit kennt, wo er mit seiner Jugendgruppe bei der Sammlung geholfen habe, ist es selbstverständlich, jetzt als Erwachsener die Sammlung weiterhin zu betreiben. Ohne die Mithilfe ortsansässiger Handwerksbetriebe, welche etliche Hänger zum Papiertransport zur Verfügung stellten, wäre diese Aktion übrigens nicht möglich, fügte Uwe Bender hinzu. Er fasst zusammen: „Ich finde, es ist eine gute Sache, man tut etwas Gutes dabei, das der Gemeinschaft und der Umwelt nachher zugutekommt. Das ist der Antrieb.“