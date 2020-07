von Dieter Britz

Seinerzeit waren es begehrte Sammelobjekte. Auch heute noch werden diese Reklamemarken, ähnlich wie Briefmarken, von Liebhabern gesammelt. Eine kleine Suchaktion im Internet förderte immerhin zwei Marken mit Stockacher Motiven zutage.

Die Hamburger Kaffeerösterei „Kaffee-Handels-Aktiengesellschaft (Kaffee HAG)“ war eines der Unternehmen, die Reklamemarken als Werbemittel besonders intensiv nutzten. Sie gab 1913 bis 1918 sowie 1927 bis 1938 zwei Serien mit Stadt- und Gemeindewappen aus Deutschland heraus, außerdem mit Wappen der Schweiz, der Niederlande, Skandinavien, Belgien, der Tschechoslowakei und anderen Ländern. Eine dieser Marken mit den Maßen 44 mal 55 Millimeter zeigt auf der Vorderseite das Wappen der Stadt Stockach und zur Freude jedes Altbadeners die Aufschrift „Stockach – Freistaat Baden – Kreis Konstanz“. Die im Internet für fünf Euro erstandene Marke blieb erhalten, ohne auf einen Brief geklebt worden zu sein. Deshalb ist der Gummi und damit vor allem auch die rückseitige Beschriftung komplett erhalten. Hier heißt es „Stockach – Stadt, 2756 Einwohner (1925)“.

95 Jahre alt ist diese Werbemarke einer Kaffeehandelsgesellschaft mit dem Wappen von Stockach. | Bild: Dieter Britz

Im Jahr 1951, als die Zeit der Reklamemarken eigentlich schon vorbei war, wurde anlässlich eines Großereignisses in Stockach eine 52 mal 40 Millimeter große Marke herausgegeben. Die Aufschrift „Besucht die 600 Jahrfeier des Narrengerichts Stockach am 13. U. 14. Jan. 1951“ sagt alles. Auch diese hübsche Marke war im Internet für etwa fünf Euro zu haben.

Die allerersten amtlichen Briefmarken gab es 1840 in England. Bayern folgte als erstes deutsches Land 1849, in Baden kam die erste Marke 1851 in Umlauf. Die privaten Reklamemarken, die anfangs oft ähnlich aufgemacht waren, entstanden ab Ende des 19. Jahrhunderts. Sie waren allerdings oft etwas größer als die eigentlichen Briefmarken und dazu gedacht, Briefumschläge zu verschließen. Schnell erkannten manche Firmen, dass diese Marken als Werbeträger gut geeignet waren. Aber nicht nur für Produkte wie Kaffee, Seife oder Schokolade, sondern auch für Veranstaltungen aller Art oder für Fremdenverkehrsorte konnte man damit werben. Große Firmen engagierten bekannte Künstler für die Gestaltung der Marken. Dadurch wurden die Reklamemarken in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg begehrte Sammelobjekte. Man schätzt, dass allein in Deutschland bis 1914 etwa 250.000 verschiedene Reklamemarken erschienen sind.

Zum Autor: Dieter Britz, 73, war für viele Jahre Journalist beim SÜDKURIER. 1965 bis 1973 begann seine Laufbahn im Unternehmen als freier Mitarbeiter, danach wurde er Volontär und Redakteur, bis er im Jahr 2007 in Rente ging. In Stockach war er von 1982 bis 1988 Chef der Lokalredaktion. Heute lebt Britz in Münnerstadt in Unterfranken.