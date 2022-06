Stockach vor 2 Stunden

Als ob ein Blitz die Nellenburg trifft: Gewitterhimmel über Stockach

Das Gewitter am Dienstagabend und der gleichzeitige Sonnenuntergang in Rot und Gold tauchten den Himmel über Stockach in unheimliches, aber auch faszinierendes Licht mit bunten Wolkenfarben.