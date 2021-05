Stockach-Wahlwies vor 35 Minuten

Alles läuft planmäßig: Die neue Fahrbahndecke an der großen Kreuzung in Wahlwies ist fast fertig

Die Arbeiten an der Kreuzung Orsinger Straße/Leonhardstraße/Stahringer Straße/Steißlinger Straße in Wahlwies werden am Freitagmittag fertig sein.