Der Stockacher Ortsteil Mahlspüren im Tal hat ein Urgestein verloren: Alfons Kempter ist vor wenigen Tagen im Alter von 76 Jahren überraschend gestorben, kurz vor seinem 77. Geburtstag. Dies bestätigt seine Familie. Die Liste von Kempters ehrenamtlichen Engagements ist lang und lässt erahnen, wie sehr er sich ins Dorfleben eingebracht hat. Von 1980 bis 1997 war er Präsident des Narrenvereins Thalia und war maßgeblich an der Gründung der Zunft Suppedrieli-Thalia e.V. im Jahr 1992 beteiligt.

Auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorstandsamt sei er dem Verein treu geblieben, berichtet Kempters Sohn Rainer: „Der Narrenverein war sein Steckenpferd.“ 1998 wurde Alfons Kempter denn auch Ehrenpräsident der Thalia. Ehrungen erhielt er auch von der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee (NVHB), nämlich den Dackelorden 1993 und den Rang eines Obristen, also eines Ehrenmitglieds, im Jahr 2010. Und noch im Februar sei er beim Freundschaftstreffen der Narren in Liggersdorf gewesen, erzählt Rainer Kempter.

Doch die Fasnacht war nicht die einzige ehrenamtliche Beschäftigung des gebürtigen Mahlspürers. Seit 1986 war Alfons Kempter im Kirchenchor aktiv, „solange es gesundheitlich ging“, wie sich sein Sohn Rainer erinnert. Für mehr als 20 Jahre, nämlich von 1977 bis 1998, sei er zudem Vorsitzender des Pfarrgemeinderats gewesen. Über viele Jahre war er auch Mitglied im Fotoclub Bodman-Ludwigshafen, bot Foto-Workshops für Jugendliche im Ferienprogramm an und stellte regelmäßig Fotos im Zollhaus aus. Außerdem setzte er sich für den Bau eines Radwegs durch die Talgemeinden ein.

Kempter war ein Postbeamter vom alten Schlag

Beruflich war Kempter ein Postbeamter vom alten Schlag. Im Mai 1957 begann er die Ausbildung, in Stockach habe er den Beruf des Briefträgers erlernt, berichtet seine Ehefrau Klara Kempter. Bis 1968 sei er dann in Stockach tätig gewesen. Manchmal, in strengen Wintern, wenn nicht gebahnt war, habe ihr Mann die schwere Posttasche und das Briefträgerfahrrad durch den Schnee auf die Nellenburg und zum Lohnerhof tragen müssen – und natürlich auch wieder den Berg hinunter, erinnert sich Klara Kempter. Nach dem Wehrdienst von 1968 bis 1970 war Kempter dann als Briefträger und Paketbote in Ludwigshafen unterwegs. Im September 1999 ging er in Pension.

Bei alldem war Alfons Kempter ein ausgeprägter Familienmensch: „Er hat das eigene Haus gebaut und die Häuser seiner beiden Söhne“, sagt Rainer Kempter. Alfons Kempter hinterlässt seine Ehefrau Klara, mit der er seit 1973 verheiratet war, sowie die Söhne Rainer mit Ulrike und Joachim mit Simone und der gemeinsamen Tochter Lia.

Die Beerdigung findet am Dienstag, 1. September, um 11 Uhr auf dem Friedhof in Mahlspüren im Tal statt.