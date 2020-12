Wenn die Hindelwanger Senioren wegen der Corona-Pandemie nicht zum Weihnachtsnachmittag in die Hindelwanger Halle kommen dürfen, dann kommt der Weihnachtsnachmittag eben zu ihnen – zumindest ein bisschen. Diese Idee steht hinter einer Aktion der Holzhauer. „Last Christmas“ tönt es laut über die Dächer von Hindelwangen. Doch woher kommt dieser ungewohnte Schall? Die Holzhauer sind‘s, genau genommen Stephan Schuler und Andreas Meier, die zumindest akustisch ein Weihnachtsgefühl unter den Menschen verbreiten wollen.

Mit einer riesigen Bluetooth-Box, die eigens zu diesem Zweck angeschafft wurde und nun im offenen Heck des Autos platziert ist, sind die beiden (als Nikoläuse verkleidet) unterwegs, um neun verschiedene Stationen in Hindelwangen anzufahren. Je Station werden drei Weihnachtslieder abgespielt sowie eine Weihnachtsbotschaft von Thilo Ruggaber. Beworben wurde das Ereignis eine Woche im Voraus per Flyer, die in den Haushalten verteilt wurden.

Aktion kommt bei den Hindelwangern gut an

„Die Idee keimte eigentlich schon im Oktober dieses Jahres auf“, sagt Stephan Schuler. „Seit klar war, dass an der Fasnacht im nächsten Jahr nicht das stattfinden wird, was sonst stattfindet, war auch klar, dass der Weihnachtsnachmittag in der Hindelwanger Halle in diesem Advent nicht stattfinden kann.“ Bei diesem Nachmittag, der seit gut zehn Jahren für die Senioren im Dorf abgehalten wird, gibt es stets Kaffee und Kuchen, Liederbeiträge von Kirchenchor und Gesangsverein, Weihnachtsgeschichten von Gastrednern sowie Sketche der Gangschlupfer. Der Seniorennachmittag ist stets kostenlos, es werden aber Spenden gesammelt, von denen in diesem Jahr 600 Euro an die Tafel und 600 Euro an das Krankenhaus gespendet wurden.

Die Hindelwangerin Anna Fridgen sagte zu der Aktion: „Ich bin froh. Es ist schön, dass so etwas gemacht wird.“ Und ein Mitglied der Familie Braun fügte hinzu: „Es ist schwer, in dieser Zeit runterzukommen. Aber diese Aktion hilft ein wenig dabei.“